Gemeinde will Denkmalschutz – Doktorhaus in Wallisellen wird für Sanierung schliessen In einem der geschichtsträchtigsten Gebäude Wallisellens stehen Veränderungen und eine temporäre Schliessung an. Zuvor soll es unter Denkmalschutz gestellt werden. Daniela Schenker

Das vor bald 290 Jahren erstellte Doktorhaus in Wallisellen ist heute eine Wirtschaft, genauso wie in den ersten Jahren nach dem Bau. Foto: Sibylle Meier

Wallisellen ist nicht eben reich an Denkmalschutzobjekten von überkommunaler Bedeutung. Einzig drei Schulhäuser, die beiden Kirchen und der Turm im Ortsteil Rieden finden sich im kantonalen Inventar. Bald könnte ein neues Objekt dazukommen. Die Gemeinde möchte das «Doktorhaus» unter Denkmalschutz stellen. Beim heute als Restaurant mit angebautem Gemeindesaal genutzten Gebäude handelt sich um eines der ältesten und prägendsten Bauwerke der Gemeinde. Es liegt an der Durchfahrtsachse und am gleichnamigen Kreisel mitten im Dorfzentrum.