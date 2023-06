Nach Anklage in 37 Punkten – Trump zu Gerichtsanhörung in Miami eingetroffen Der frühere US-Präsident muss sich in der Affäre um Geheimdokumente vor dem Bundesgericht verantworten. Zahlreiche Anhänger von Donald Trump sind vor Ort erschienen. UPDATE FOLGT

Donald Trump winkt während der Fahrt zum Gericht in Miami der Menschenmenge zu. Foto: Jim Rassol (AP/Keystone/13. Juni 2023)

Der in der Dokumentenaffäre angeklagte frühere US-Präsident Donald Trump ist zu einer ersten Anhörung vor einem Bundesgericht in Miami erschienen. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber wurde am Dienstag in einer Wagenkolonne von seinem Doral-Golfclub in Miami zu dem Gerichtsgebäude in der Innenstadt gefahren. US-Nachrichtensender übertrugen die Fahrt live.

Im Gerichtsgebäude sollte der Ex-Präsident, der am Mittwoch 77 Jahre alt wird, nach Angaben eines Justizvertreters zunächst erkennungsdienstlich behandelt werden. Dabei werden seine Fingerabdrücke erfasst, ausserdem sollte ein Foto von ihm hochgeladen, aber nicht veröffentlicht werden.

Bei dem anschliessenden Gerichtstermin wollte Trump vor einem Richter nach eigenen Angaben auf nicht schuldig plädieren. «Einer der traurigsten Tage in der Geschichte unseres Landes», schrieb Trump während der Fahrt zu dem Gerichtsgebäude auf seiner Online-Plattform Truth Social. «Wir sind ein Land im Niedergang.»

Trump-Anhänger vor dem Gebäude

Vor dem Gerichtsgebäude versammelten sich dutzende Trump-Anhängerinnen und -Anhänger. Sie trugen Fahnen mit der Aufschrift «Trump 2024» und Trump-Schirmmützen. Der Demonstrant Lazaro Ezenar sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Anklage gegen Trump sei «illegal». «Ich kann nicht glauben, dass er da wieder durch muss», fügte der 48-Jährige mit Blick auf die Anklage gegen Trump im Frühjahr in New York wegen einer Schweigegeldaffäre hinzu.

Auch Trump-Gegner gingen in Miami auf die Strasse. So trug ein Demonstrant Gefängniskleidung und ein Plakat mit der Aufschrift «Sperrt ihn ein».

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um mögliche Ausschreitungen zu verhindern, die Lage war zunächst aber ruhig. Miamis Polizeichef Manuel Morales hatte am Montag gesagt, die Behörden seien auf zwischen «5000 und 50’000» Demonstranten vorbereitet.

Anhängerinnen und Supporter von Donald Trump haben sich vor dem Tribunal in Miami versammelt. Foto: Win McNamee (Getty Images/AFP/13. Juni 2023)

Trump war in der Dokumentenaffäre vergangene Woche in 37 Punkten angeklagt worden. Sonderermittler Jack Smith wirft dem Ex-Präsidenten vor, zum Ende seiner Amtszeit im Januar 2021 rechtswidrig Geheimdokumente aus dem Weissen Haus in sein Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida mitgenommen und dort vor dem Zugriff der Behörden versteckt zu haben.

Zudem soll er die Informationen mit Menschen geteilt haben, die dazu nicht berechtigt waren. Es geht um Geheimdokumente unter anderem zu US-Atomwaffen, zu Militärplänen der USA, zu militärischen Fähigkeiten und Aktivitäten anderer Länder sowie zur Atomfähigkeit eines anderen Landes.

Es droht eine lange Gefängnisstrafe

Es ist die erste Anklage durch die Bundesjustiz gegen einen früheren Präsidenten in der US-Geschichte. Wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 war Trump bereits Ende März von der New Yorker Justiz angeklagt worden. Er war damit der erste Ex-Präsident der US-Geschichte, gegen den eine Anklage erhoben wurde. Anfang April musste der Rechtspopulist zur Anklageverlesung vor einem Gericht der Millionenstadt erscheinen.

In der Affäre um die in Mar-a-Lago gehorteten Geheimakten droht Trump bei einer Verurteilung eine lange Gefängnisstrafe. Der Ex-Präsident wollte am Dienstag nach der Gerichtsanhörung zu seinem Golfclub in Bedminster im Bundesstaat New Jersey fliegen und dort am Abend (02.15 Uhr MESZ) eine Rede zu der Anklage halten.

Der Rechtspopulist ist derzeit klarer Favorit im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Er will bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 das Weisse Haus zurückerobern.

AFP/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.