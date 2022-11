US-Wahlen 2024 – Seinen grossen Auftritt hat er verhauen Mit Spannung wurde dieser Moment erwartet: Donald Trump kündigt formell seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 an. Fabian Fellmann

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Vor zwei Jahren abgewählt, nun will der 76-Jährige eine Revanche: Donald Trump bei seinem Auftritt in Florida. Video: Tamedia

Kurz vor 21 Uhr funkt Joe Biden aus Bali dazwischen. Den ganzen Tag schon hatte die Nervosität in der Luft gelegen, waren die Fernsehstationen voll von der Ankündigung: Donald Trump hatte am Dienstagabend in seinem Club in Mar-a-Lago eine «spezielle Ankündigung» in Aussicht gestellt. Würde er nun, um 21 Uhr Ortszeit, endlich formell seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 bekannt geben? Und wie würde er das tun, nur eine Woche nach den Zwischenwahlen, bei denen seine Republikaner die hochgesteckten Ziele weit verfehlt hatten?