«Ich liebe grossartige Kämpfer und grossartige Kämpfe», erklärte Trump in einer Mitteilung des Streamingdienstes Fite TV. AFP

Trump und der Boxsport haben Geschichte.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat eine neue Beschäftigung: Der 75-Jährige wird am Samstag einen Boxkampf des früheren Schwergewichts-Weltmeisters Evander Holyfield gegen den brasilianischen Kampfsportler Vitor Belfort kommentieren. «Ich liebe grossartige Kämpfer und grossartige Kämpfe», erklärte Trump in einer Mitteilung des Streamingdienstes Fite TV. «Ich freue mich darauf, am Samstagabend beides zu sehen und meine Gedanken am Boxring zu teilen. Ihr wollt dieses besondere Ereignis nicht verpassen.»

Der Kampf wird am Samstag im Hard Rock Hotel and Casino in Hollywood im Bundesstaat Florida ausgetragen. Trump wird dann gemeinsam mit seinem Sohn Donald Junior als Gastkommentator auftreten. Wer bei der Übertragung auf Fite zuschalten will, muss dafür 49,99 Dollar zahlen.

Dann wird sich zeigen, über wie viel Fachwissen der im vergangenen November abgewählte Rechtspopulist verfügt. Erfahrung mit dem Boxsport hat er aber: Als er noch Casinos in der Glücksspiel-Stadt Atlantic City besass, wurden dort zahlreiche Boxkämpfe ausgetragen.

Der Kampf am Samstag bedeutet das Comeback des 58-jährigen Holyfield, dessen letzter Kampf zehn Jahre zurückliegt. Eigentlich hatte Boxlegende Oscar De La Hoya gegen Vitor Belfort ein Comeback geben wollen. Wegen einer Covid-19-Erkrankung fiel der 48-Jährige aber aus – und Holyfield sprang ein. Der Boxkampf findet am 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 statt, an dem der fast 3000 Anschlagsopfer gedacht wird.

