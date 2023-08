Nur etwa 20 Minuten hat der Termin im Gefängnis gedauert, lang genug für Donald Trump, um danach seine Rolle als Märtyrer auszuleben. Foto: Alex Brandon (AP/Keystone/24. August 2023)

Das Undenkbare ist Routine geworden. Zum vierten Mal in fünf Monaten musste der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten persönlich erscheinen, um sich verschiedene Straftaten zur Last legen zu lassen, diesmal in Georgia. Als das im Frühjahr in New York zum ersten Mal geschah, schien Donald Trump der Vorgang noch mindestens unangenehm zu sein. Es war eine Situation, die er nicht unter Kontrolle hatte, er musste Anweisungen befolgen, und es war deutlich zu sehen, wie wenig ihm das behagte. Fast schien es, als empfinde Trump so etwas wie Scham.