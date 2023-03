Riesenslalom in Kranjska Gora – Dominator Odermatt führt schon wieder Im letzten Rennen vor dem Weltcupfinale kann der Nidwaldner auch die Riesenslalom-Wertung vorzeitig für sich entscheiden. Und er liefert im 1. Lauf erneut die beste Zeit. David Wiederkehr

Erneut der Schnellste: Marco Odermatt liegt im zweiten Riesenslalom von Kranjska Gora in Führung. Foto: Giovanni Pizzato (AP Photo)

Dank einer starken Fahrt im zweiten Teil der Strecke liegt Marco Odermatt nach dem ersten Lauf des Riesenslaloms von Kranjska Gora in Führung und greift in der slowenischen Skistation nach dem Doppelsieg. Schon tags zuvor hatte er den ersten Riesenslalom gewonnen und sich dadurch den Sieg im Gesamtweltcup gesichert.

Sollte der Nidwaldner erneut siegen, ist ihm noch vor dem Weltcupfinal in der kommenden Woche in Andorra auch die kleine Kristallkugel im Riesenslalom-Weltcup nicht mehr zu nehmen. Sein einzig verbliebener Konkurrent, der Norweger Henrik Kristoffersen, lauert allerdings auf Rang 3, sein Rückstand beträgt 0,47 Sekunden. Der zweite Lauf in Kranjska Gora beginnt um 12.30 Uhr.

Gino Caviezel wird als zweitbester Schweizer vom Vormittag von Rang 10 in den zweiten Lauf gehen, sein Rückstand auf das Podest ist mit 1,74 Sekunden jedoch bereits gross. Loic Meillard unterlief ein schwerer Fehler, weshalb es ihn aus der Spitzengruppe weit zurückwarf. Immerhin schaffte der Romand trotz grossem Rückstand als 18. problemlos die Qualifikation für den zweiten Lauf.

Auch Livio Simonet (zeitgleich mit Meillard 18.), Justin Murisier (19.) und Thomas Tumler (25.) werden am Mittag wieder dabei sein.

David Wiederkehr ist stellvertretender Ressortleiter der Tamedia-Sportredaktion und schreibt seit 2000 über Sport. Seine Fachgebiete sind Fussball, Kunstturnen und US-Sports. Mehr Infos

