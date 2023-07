Gemeinde Embrach – Dorfstrasse wird ab August bis im März für Arbeiten gesperrt In Embrach wird an Leitungen auf der Dorfstrasse gearbeitet. Dazu wird diese bis maximal im März 2024 gesperrt. Und zwar ab Ende August.

In Embrach wird an den Werkleitungen gearbeitet. Und zwar auf der Dorfstrasse, einer Kantonsstrasse. Wie aus einer aktuellen Mitteilung der Gemeinde hervorgeht, wird das Teilstück Kreisel Dorfstrasse/Bülacherstrasse (Dreispitz) bis Dorfstrasse 1 in Fahrtrichtung Lufingen/Kloten für den Verkehr gesperrt. Diese Sperre dauert vom 23. August 2023 bis maximal 28. März 2024. Die Verkehrsumleitung erfolgt via Bülacherstrasse–Tannenstrasse–Winklerstrasse. Der Schwerverkehr wird grossräumig ab Kreisel Dreispitz via Bülacherstrasse–Winterthurerstrasse nach Bülach zur A51 geführt. Das Postauto wird ebenfalls über die Tannenstrasse geleitet, weshalb Ersatzhaltestellen geschaffen werden. Begleitmassnahmen wie Temporeduktion und die Schaffung von temporären Fussgängerstreifen werden die Sicherheit der übrigen Verkehrsteilnehmer sicherstellen. Die Werkleitungen gehören der Energie 360° AG.



red

