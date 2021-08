Firma aus Rümlang wächst – Dormakaba kauft Türhersteller aus Australien Dormakaba übernimmt eine australische Gruppe und will damit seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum ausbauen.

Dormakaba hat eine Vereinbarung unterzeichnet zum Erwerb der australischen Unternehmensgruppen Reliance Doors und Best Doors Australia. Damit stärkt das Unternehmen aus Rümlang gemäss einer am Montag verschickten Mitteilung seine Marktposition im Bereich Türautomatik. Gleichzeitig soll weiteres Wachstum ermöglicht werden. Die Unternehmensgruppe ist im australischen Markt bereits etabliert – mit Marken für Garagentore für privates Wohnen, Tür- und Torantriebe, Industrietore wie den zugehörigen Services. Jetzt will Dormakaba die Präsenz im australischen Markt weiter diversifizieren und auf den Bereich privates Wohnen ausbauen, indem die vorhandenen Produkte zu nahtlos integrierten Zutrittslösungen für Wohnhäuser kombiniert werden, heisst es weiter.

Zu Reliance Doors and Best Doors Australia gehören verschiedene Marken. Die Unternehmensgruppe mit 300 Mitarbeitenden bietet Lösungen und Services für Marktsegmente wie privates Wohnen, Krankenhäuser, Flughäfen, Logistik, Hotels und weitere an. Die Fertigungsstandorte, welche lokale Märkte beliefern, befinden sich in Brisbane, Sydney, Melbourne und Adelaide. Best Doors, eine der Marken der Gruppe, verfügt über ein Vertriebsnetz mit Filialen im Osten und Süden Australiens. Dormakaba will mit dem Kauf das Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum weiter ausbauen.

Im Geschäftsjahr 2020/21 generierte RELBDA einen Umsatz von rund 54 Millionen Franken. Die Vertragspartner haben vereinbart, keine weiteren finanziellen Angaben zu der Transaktion zu machen.

