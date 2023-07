Schliesskonzern aus Rümlang – Dormakaba legt Sparprogramm auf und baut 800 Stellen ab Der Schliesstechnik-Konzern Dormakaba mit Sitz in Rümlang hat ein Sparprogramm angekündigt. 800 der weltweit 16’000 Stellen sollen wegfallen. Ob auch Rümlang davon betroffen ist, ist noch nicht bekannt. Sandro Compagno

Der Hauptsitz von Dormakaba in Rümlang. Foto: Leo Wyden

Der Schliesstechnik-Konzern Dormakaba mit globalem Hauptsitz in Rümlang hat ein Sparprogramm angekündigt – oder ein «Transformationsprogramm, um die Kundenorientierung weiter voranzutreiben und das Unternehmen für die Zukunft zu stärken», wie es in der Medienmitteilung heisst. Als Ergebnis werden bis 2025/26 Kosteneinsparungen in der Höhe von rund 170 Millionen Franken erwartet. Der angekündigte Umbau wird laut den Angaben bis zu 1800 Stellen der 16'000-köpfigen Belegschaft betreffen. Rund 800 Vollzeitstellen sollen ganz wegfallen.