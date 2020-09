Coronakrise trifft Dormakaba aus Rümlang – Dormakaba streicht 1300 Stellen und ernennt Frau zur Chefin Die Dormakaba AG mit Sitz in Rümlang wird von der Coronakrise heftig getroffen. Die Schlüssel und Sicherheitsfirma baut in Asien und Amerika bis zu 1300 Stellen ab.

Dormakaba schreibt zwar einen Gewinn, muss aber trotzdem Stellen abbauen. Leo Wyden

Man müsse die Ergebnisse im Lichte der der ausserordentlichen und beispiellosen Umstände, von denen auch wir im zweiten Geschäftshalbjahr betroffen waren, sehen. So lässt sich der CEO und Verwaltungsratspräsident Riet Cadonau in einer Medienmitteilung zum Konzernergebnis zitieren.

Vor allem die zweite Hälfte des Geschäftsjahres, geprägt von der Coronakrise, ist für das mässige Resultat verantwortlich. Dormakaba verzeichnete in den Monaten Januar bis Juni einen Umsatzrückgang von 14.3 Prozent. Da Dormakaba auch in Asien tätig ist, habe man die Krise früh zu spüren bekommen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. So sei der Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode in Indien um 90 Prozent eingebrochen.

Stellenabbau trotz Gewinn

Das Restrukturierungsprogramm wurde bereits im April gestartet. Laut Angaben in der Mitteilung werden bis zu 1300 Stellen abgebaut, rund 900 davon sind bereits per Ende Juni gestrichen worden. Betroffen seien vor allem der Bereich der Produktion in Asien und Amerika.

Insgesamt weist die Dormakaba einen Nettoumsatz von 2539.8 Millionen Franken aus. Das ist ein Rückgang um 278.5 Millionen Franken. Trotzdem kann der Konzern einen Gewinn vermelden. Dieser beläuft sich auf 164.1 Millionen Franken (Vorjahr: 252.5).

Vorsichtiger Ausblick

De Dormakaba gibt sich mit Zukunftsprognosen vorsichtig, es sei jedoch auf eine Besserung der allgemeinen Lage zu hoffen. Die Ergebnisse der Monate Juni und Juli liessen darauf schliessen, heisst es weiter.

Auch in der Chefetage gibt es personelle Veränderungen. Sabrina Soussan übernimmt per 2021 den CEO-Posten von Riet Cadonau. Er wird sich in Zukunft auf sein Verwaltungsratsmandat beschränken.

gvb