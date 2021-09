Firma aus Rümlang – Dormakaba verkauft kleinste Geschäftseinheit Der Schliesstechnik-Konzern Dormakaba verkauft das Geschäft Glassysteme (Interior Glass Solutions) an die italienische Investmentgesellschaft Aliante Equity Tre.

Die Firma Dormakaba in Rümlang verkauft ihre kleinste Geschäftseinheit mit 235 Mitarbeitern. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die in Rümlang ansässige Firma Dormakaba veräussert ihre Glassysteme an die italienische Aliante Equity Tre. Über finanzielle Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart, wie Dormakaba am Montag mitteilte.

Von der Transaktion betroffen sind 235 Mitarbeitende, die den Angaben zufolge vom neuen Eigentümer übernommen werden. Dieser verfügt über ein Portfolio von Unternehmen in der Design- und Möbelbranche. Entsprechend gut passe das IGS-Geschäft zu Aliante, heisst es weiter.

Produkte für Nischenmarkt

Das IGS-Geschäft ist mit einem Umsatz von zuletzt 45 Millionen Franken (Geschäftsjahr 2019/20) das kleinste unter dem Dach von Dormakaba. Es stellt für einen Nischenmarkt Produkte wie Glasbeschläge, Glastürsysteme oder horizontale Schiebewände her. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet.

Aufgrund der unterschiedlichen Vertriebskanäle sei IGS ein weitgehend unabhängiges Produkt-Cluster mit begrenztem Synergie- und Integrationspotenzial bei Dormakaba gewesen, heisst es weiter. Die Veräusserung sei ein wichtiger Schritt zur Optimierung «unseres Angebots durch die Fokussierung auf unser Kerngeschäft», wird CEO Sabrina Soussan in der Mitteilung zitiert.

SDA/mst

