Schliesstechnik-Spezialist aus Rümlang – Dormakaba wächst weiter In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres konnte das Unternehmen seine Umsätze deutlich steigern.



Der Hauptsitz von Dormakaba ist in Rümlang domiziliert. Foto: PD

1,35 Milliarden Franken. So hoch ist der Nettoumsatz, den Dormakaba in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/22 erzielt hat. Für das Schliesstechnik-Unternehmen mit Hauptsitz in Rümlang entspricht dies einer Steigerung von 10 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Das organische Umsatzwachstum betrug 6,6 Prozent. Gemäss Medienmitteilung vom Mittwoch wurde das Wachstum zum einen durch die starke Geschäftsentwicklung in den asiatischen Märkten getragen und zum anderen durch die anhaltende Nachfrage in Europa. Auch eine Erholung der gewerblichen Bauindustrie in den USA, insbesondere im Bereich Sanierung und Erneuerung, habe dazu beigetragen.

Der Gewinn vor Steuern erhöhte sich auf 130,6 Millionen Franken (Vorjahr 129,8 Mio.); der effektive Ertragssteuersatz blieb im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 23 Prozent unverändert. Der Konzerngewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozent auf 100,6 Millionen Franken (99,9 Mio.), trotz eines negativen Nettoeffekts aus den die Vergleichbarkeit beeinflussenden Positionen in Höhe von insgesamt 15 Millionen Franken.

Ausblick geprägt von Unsicherheiten

Trotz des insgesamt positiven Marktumfelds beeinflussten der Mangel an Arbeitskräften und Herausforderungen in den Lieferketten, vor allem bei elektronischen Komponenten, das Geschäft von Dormakaba nach wie vor. Die gestiegenen Rohmaterialpreise sowie Fracht- und Lohnkosten konnten dank einer proaktiven Preispolitik weitgehend kompensiert werden.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2021/22 erwartet Dormakaba ein organisches Umsatzwachstum zwischen 3 und 5 Prozent. Vorausgesetzt, dass es keine weitere Verschlechterung bei den Lieferketten gibt. Dies wirke sich vorübergehend auf einige margenstarke Geschäftsbereiche aus. Darüber hinaus seien auch mögliche Auswirkungen des derzeit eskalierenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine nicht berücksichtigt.

