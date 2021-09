Grafik zeigt klaren Zusammenhang - Dort, wo viele geimpft sind, gibt es weniger Ansteckungen

Kantonale Impfquote und Corona-Fälle – Wo viele geimpft sind, gibt es weniger Ansteckungen Ein Vergleich aller Kantone zeigt: Die Korrelation zwischen Impfquote und Neuinfektionen ist sehr hoch – doch die Zahl der täglich verabreichten Dosen geht schon wieder zurück. Yannick Wiget , Patrick Meier

Niederschwelliges Angebot für Kurzentschlossene: Menschen stehen an vor dem Impfbus in Basel, 13. September 2021. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Idee ist simpel, aber gut. Auf Twitter hat Marius Brülhart, Wirtschaftsprofessor an der Universität Lausanne, die Impfquoten mit den aktuellen Fallzahlen in den Kantonen verglichen. Was man bisher schon vermutet hat, wird durch die Statistik bestätigt: Dort, wo viele Menschen immunisiert sind, gibt es weniger Neuinfektionen.

Die Korrelation zwischen Impfquote und Ansteckungen ist sehr hoch. Besonders deutlich tritt der Zusammenhang in Appenzell Innerrhoden zutage, das Schlusslicht beim Impfen ist. Erst 52 Prozent der Bevölkerung haben dort mindestens eine Dosis erhalten. Und in den letzten vier Wochen wurden über 2000 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner verzeichnet – viel mehr als in allen anderen Kantonen.