Nach Bayerns 3:2 gegen den BVB – Dortmund macht dem Schiedsrichter schwere Vorwürfe

Nach Bayerns 3:2 gegen Dortmund – Dortmunds Spieler machen dem Schiedsrichter schwere Vorwürfe Bayern gewinnt das Spitzenspiel gegen Dortmund. Danach geht die Polemik um Schiedsrichter Felix Zwayer los – auch weil dieser einst in einen Wettskandal verwickelt war. Sebastian Fischer

Felix Zwayer schaut sich die Szene nochmals an und entscheidet auf Elfmeter. Dieser entscheidet das Spitzenspiel der Bundesliga zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Foto: Friedemann Vogel/Keystone

Es könnte an dieser Stelle um die Bewertung eines unterhaltsamen Fussballspiels gehen. Man könnte analysieren, dass es sich bei dem spektakulären 3:2-Sieg des FC Bayern bei Borussia Dortmund um eine Art von Begegnung handelte, die Fussballer gerne «wild» nennen: viel Mut zur Offensive und nicht die allerbeste Absicherung in der Defensive, grosse individuelle Klasse und individuelle Fehler, alles jeweils auf beiden Seiten.

Man müsste deshalb nicht gleich konkludieren, der deutsche Fussball habe nun auf allen relevanten Märkten der Welt für seine nachhaltige Eignung zum Spektakel geworben. Man könnte aber das Fazit ziehen, dass der deutsche Rekordmeister gerade überraschend schlagbar erscheint, wonach es vor ein paar Wochen noch nicht zwingend aussah.

Das war's noch nicht, so würde dann die passende Prognose dazu lauten: Vielleicht gibt es in dieser Saison ja doch mal wieder etwas, das kein Kind in Deutschland kennt, nämlich einen im Frühjahr noch zumindest halbwegs spannenden Kampf um die Meisterschaft, trotz nun vier Punkten Vorsprung für den Meister der vergangenen neun Spielzeiten.

Robert Lewandowski (9) erzielt in der 77. Minute per Elfmeter das 3:2 für Bayern München. Gregor Kobel, der Schweizer Goalie von Borussia Dortmund, ist beinahe an diesem Schuss dran. Foto: Friedemann Vogel/Keystone

Doch wenn's das nun doch gewesen sein sollte, und der FC Bayern im nächsten Sommer auch zum zehnten Mal in Serie die Meisterschaft gewinnt, wird man sich vielleicht mehr als an das Spektakel an zwei Regelauslegungen erinnern, die zum Ergebnis am Samstagabend beitrugen.

Harte Anschuldigung von Jude Bellingham

Schiedsrichter Felix Zwayer hat hinterher durchaus plausibel und wahrscheinlich regelgerecht erklärt, warum er keinen Elfmeter gab und sich die Szene, in der Dortmunds Marco Reus nach einem Stoss von Bayerns Lucas Hernández nach vorne fiel, nicht noch mal am Bildschirm am Seitenrand anschaute. Und er hat auch erklärt, warum er sich das Handspiel von Mats Hummels, das zum entscheidenden Tor durch Robert Lewandowski führte, noch mal ansah und dann auf Strafstoss entschied.

Fall eins: Zwayer nahm die Szene laut eigener Aussage klar wahr und wollte sie im Zuge seiner grosszügigen Spielleitung nicht ahnden. Der Video-Schiedsrichter habe ihn auf nichts hingewiesen, das er nicht selbst gesehen hatte. Fall zwei: Er nahm nur das Handspiel, nicht aber dessen Strafbarkeit wahr, wollte also deshalb noch mal nachsehen – und erkannte in der Wiederholung eine unnatürliche Handbewegung.

Über die Entscheidungen sprach danach jeder, der vor einem Mikrofon etwas zum Spiel sagen sollte. Es gab eher polemische Kommentare wie jenen des Dortmunders Jude Bellingham, der anmerkte, Zwayer habe ja schon mal ein Spiel verschoben – ein Verweis auf die Verwicklungen des Schiedsrichters in den Manipulationsskandal um Robert Hoyzer 2004.

Der DFB ermittelt gegen Bellingham Infos einblenden Nach seinen Äusserungen über Schiedsrichter Felix Zwayer beim Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern droht dem Dortmunder Profi Jude Bellingham ein juristisches Nachspiel. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fussball-Bundes ermittelt gegen den 18 Jahre alten englischen Nationalspieler. «Der Kontrollausschuss wird die Äusserung des Dortmunder Spielers Jude Bellingham auf ihre sportstrafrechtliche Relevanz prüfen», sagte Anton Nachreiner, der Vorsitzende des Gremiums, am Sonntag auf dpa-Anfrage. Bellingam hatte nach dem 2:3 seines Teams gegen den Tabellenführer aus München nicht nur die Elfmeter-Entscheidung nach Videobeweis zugunsten der Bayern in der 77. Minute, sondern auch «viele andere Entscheidungen» von Zwayer im norwegischen TV mit den Worten «Du gibst einem Schiedsrichter, der schon in Spielmanipulationen verwickelt war, das grösste Spiel in Deutschland. Was erwartest du?» kritisiert. Nach einem «Bild»-Bericht soll ausserdem Schiedsrichter-Beobachter Marco Haase Strafanzeige gegen Bellingham und auch gegen Ex-Spitzenschiedsrichter Manuel Gräfe gestellt haben. Strafbestände seien Beleidigung, Nachrede und Verleumdung. Demnach habe der Dortmunder Nachwuchsstar ohne den einstigen Bundesliga-Schiedsrichter Gräfe, der die Szene am Samstagabend in Dortmund für das ZDF kommentierte, «diese Äusserung aus Lebenserfahrung nicht getan haben» können. Der DFB äusserte sich dazu vorerst nicht. Der aus Altersgründen nicht mehr als Referee tätige Gräfe hatte Zwayer aufgrund seiner Verwicklungen in den 2005 aufgedeckten Wettskandal um Ex-Schiedsrichter Robert Hoyzer kritisiert. «Wer einmal Geld angenommen und Hoyzers Manipulation ein halbes Jahr verschwiegen hat, sollte keinen Profifussball pfeifen», hatte Gräfe vor Monaten im «Zeit Magazin» gesagt. (dpa)

Es gab auch sachliche Einordnungen, von denen beispielhaft zwei zu nennen wären: Alex Feuerherdt, Sky-Experte für Schiedsrichter-Entscheidungen, sagte, dass es besser zu Zwayers Linie gepasst hätte, keinen Elfmeter zu pfeifen. Und Thomas Müller argumentierte, es gebe bei einem Handspiel (durch diverse Präzisierungen einer immer noch schwer durchschaubaren Regel, Anm. d. Red) klarere Kriterien als bei einem milden Schubsen. Auch das stimmte.

Aber: Vielleicht bleibt Bayern ja noch ein paar Wochen schlagbar

Wenn es eine Handlungsempfehlung gibt, die aus dem Abend folgen könnte, wäre es wohl die: Der Einsatz des Video-Schiedsrichters muss auch Jahre nach seiner Einführung immer noch optimiert werden.

Eine Möglichkeit: konsequent weniger eingreifen, um kleinlicher Entscheidungsfindung vorzubeugen. Eine andere, naheliegendere Möglichkeit: dass sich der Schiedsrichter auf dem Feld eine strittige Strafraumszene, die potenziell einen Elfmeter bedeutet, immer noch mal anschaut.

Aber, siehe oben: Vielleicht bleibt der FC Bayern ja noch ein paar Wochen schlagbar, vielleicht bleibt der für Dortmunds Konkurrenzfähigkeit unersetzliche Stürmer Erling Haaland gesund. Und womöglich ist die nachhaltigere Bedeutung des Spiels am Samstag dann ja doch eine sportliche.

