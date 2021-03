Freude an der Wall Street – Dow Jones nimmt Rekord ins Visier Die New Yorker Aktienbörsen geben am Freitag auf den letzten Metern noch einmal Vollgas. Damit endet eine durchwachsene Woche mit einem positiven Schlussakkord.

Ein kräftiger Schub am Ende der Woche provoziert einen Hochbetrieb an der New Yorker Börse. Foto: Nicole Pereira (AP/Keystone/Archiv)

Als Kurstreiber in New York machten Marktbeobachter erfreuliche Konjunkturdaten, positive Nachrichten für den Bankensektor und die rasant verlaufende Corona-Impfkampagne in den Vereinigten Staaten aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial behauptete sich den gesamten Handelstag in positivem Terrain, bevor er in den letzten Minuten noch einmal einen kräftigen Schub bekam. Am Ende stand ein Kursplus von 1,39 Prozent auf 33 072,88 Punkte zu Buche, womit er sein nur wenige Tage altes Rekordhoch von 33 227 Punkten wieder ins Visier nahm. Auf Wochensicht verbuchte das Börsenbarometer einen Wertzuwachs in ähnlicher Grössenordnung.

Auch die anderen Indizes brannten kurz vor Schluss noch ein Kursfeuerwerk ab: Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,66 Prozent auf 3974,54 Punkte hoch, womit er nur knapp eine Bestmarke verpasste. Beide Standardwerte-Indizes hatten am Donnerstag einer Schwächephase getrotzt. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte nach moderaten Vortagsverlusten um 1,55 Prozent auf 12 979,12 Zähler vor.

Wie die von der Universität Michigan erhobene Verbraucherstimmung belegte, erreichte das das Konsumklima in den USA im März den höchsten Stand seit einem Jahr. Sowohl die Erwartungen als auch die Lagebewertung der Verbraucher verbesserten sich deutlich. Die Universität führte die Zuwächse auf Fortschritte in der Corona-Impfkampagne und staatliche Unterstützungszahlungen zurück.

Gleichzeitig stützte der etwas geringer als erwartet ausgefallene Anstieg der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für den Februar die Einschätzung der Notenbank Fed, dass der Inflationsdruck sich bisher in Grenzen halte. Damit stehen die Währungshüter auch nicht unter Druck, schon bald die Zinsen anheben zu müssen, was die Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren schmälern würde.

Die Sache mit den Impfdosen

Am Donnerstag nach Börsenschluss hatte die Fed zudem mitgeteilt, dass sie Ende Juni ihre Corona-bedingten Restriktionen für Dividenden und Aktienrückkäufe der Banken aufheben werde. Bei den Branchentiteln liess die anfängliche Euphorie allerdings etwas nach.

Hinzu kamen Aussagen von US-Präsident Joe Biden, der am Vortag das Impfziel für seine Kampagne verdoppelt hatte. Statt 100 sollen nun 200 Millionen Dosen in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit gespritzt werden. Damit steigt die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zu einer pandemiefreien und sich erholenden Konjunktur.

Die Aktien der Ölkonzerne Chevron und Exxon Mobil profitierten mit Gewinnen von 2,3 beziehungsweise 2,7 Prozent davon, dass die anhaltende Blockade des Suez-Kanals nach der Havarie eines Frachters die Ölpreise steigen liess. Trotz fortlaufender Bemühungen gab es bei den Bergungsarbeiten kaum Fortschritte. Der japanische Eigentümer hofft, den Frachter an diesem Wochenende freizubekommen.

Der Euro beendete seine jüngste Talfahrt und kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1795 US-Dollar. Davor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1782 (Donnerstag: 1,1802) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8487 (0,8473) Euro gekostet.

SDA/fal