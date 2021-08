Die Tücken des Bahnenschwimmens – Drängeln, aufhalten, blockieren– wenn es im Wasser wie auf der Autobahn zugeht Warum man in den Bahnen eines Schwimmbads mehr über die Mechanismen von Konkurrenz lernt als in jedem Business-Coaching. Verena Mayer

Es gibt wenige Orte, an denen man so unmittelbar mit anderen Menschen interagieren muss wie beim Bahnenschwimmen. Foto: Caro Sorge (Keystone)

Über das Schwimmen ist schon viel nachgedacht worden. Es gibt unzählige Abhandlungen über Bäder, den Menschen im Wasser, die Monotonie des Kachelnzählens. Der Dramaturg und Romanautor John von Düffel beschreibt Schwimmen als Kulturtechnik wie Lesen, als Möglichkeit, die Welt zu erkunden. Die frühere Leistungsschwimmerin Leanne Shapton erzählt in ihrem Buch «Bahnen ziehen» auf fast poetische Weise, wie ihr die immergleichen Abläufe des Schwimmens Halt geben.

Oder aber es geht um Geschichten vom Überleben, so wie in der Autobiografie «Butterfly» der syrischen Schwimmerin und Olympia-Teilnehmerin Yusra Mardini, die auf ihrer Flucht über das Meer ein gekentertes Schlauchboot über Wasser hielt. Meistens geht es in diesen Abhandlungen um Körperbeherrschung. Darum, wie man im Wasser mit sich selbst und den eigenen Grenzen konfrontiert wird.