Staatskrise in Italien – Mario Draghi will seine bisherige Regierung retten Der italienische Ministerpräsident ist gewillt, einen neuen «Pakt» zwischen den Parteien zu schliessen. Dies sei der «einzige Weg, um zusammen zu bleiben». UPDATE FOLGT

Premierminister Mario Draghi (M.) bei seiner Rede am Mittwochvormittag im Senat. Foto: Fabio Frustaci (Keystone/20. Juli 2022)

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi strebt eine Fortsetzung seiner bisherigen Regierung an. Als Voraussetzung dafür forderte er am Mittwoch in einer Rede vor dem Senat in Rom einen neuen «Vertrauenspakt» zwischen den Parteien. Dies sei der «einzige Weg, um zusammen zu bleiben», sagte er. «Sind Sie dazu bereit, diesen Pakt wiederherzustellen?» fragte der Ministerpräsident die Parlamentarier. Für den Nachmittag ist eine Vertrauensabstimmung über die Draghi-Regierung im Senat geplant.

Vergangene Woche hatte die bisher an der Mehrheit hinter Draghi beteiligte Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) eine Regierungskrise ausgelöst, indem sie ein Vertrauensvotum für Draghi boykottierte. Draghi überstand zwar die Abstimmung, reichte aber dennoch seinen Rücktritt ein, weil er die Einheitsregierung ohne Unterstützung der MS5 nicht weiter führen wolle. Staatspräsident Sergio Mattarella wies das Rücktrittsgesuch allerdings ab.

Sechs Fragen zu Italiens Politkrimi Warum leistet sich Italien eine Regierungskrise in solch schwierigen Zeiten? Italiens Regierungskrise Ganz Italien bekniet Mario Draghi In seiner Rede am Mittwoch äusserte Draghi harsche Kritik an den politischen Parteien. Italien brauche nicht nur ein «Scheinvertrauen» in die Regierung. «Sind Sie bereit, die Anstrengungen zu bestätigen, die Sie in den ersten Monaten unternommen und dann abgeschwächt haben?» fragte Draghi die Parlamentarier. Er ergänzte: «Die Antwort auf diese Frage müssen Sie nicht mir geben, sondern allen Italienern.» Senatspräsidentin Maria Elisabetta Casellati unterbrach die Sitzung nach Draghis Rede. Ab 11 Uhr macht die Kammer mit einer fünfstündigen Generaldebatte weiter. Danach wird für den späten Nachmittag Draghis Replik und am Abend der Aufruf zur Vertrauensabstimmung erwartet. Laut Umfragen steht die Mehrheit des Landes weiterhin hinter Draghi. Um im Amt zu bleiben, benötigt der Regierungschef neben einer Mehrheit im Senat auch die Zustimmung des Abgeordnetenhauses. Die Abstimmung dort soll am Donnerstag stattfinden. Der M5S-Vorsitzende und frühere Regierungschef Giuseppe Conte hatte im Vorfeld verlangt, dass die Prioritäten seiner Partei – insbesondere ein landesweit gültiger Mindestlohn – berücksichtigt werden. Draghi ging in seiner Rede direkt auf diese Forderung ein. Er sagte, die Regierung müsse sich «in diese Richtung bewegen, gemeinsam mit den Sozialpartnern». (Update folgt)

AFP/SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.