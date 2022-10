Krise beim grössten Detailhändler – Dramatischer Gewinnrückgang bei der Migros Im Kerngeschäft, den Supermärkten, läuft es gar nicht gut. Viele der zehn regionalen Genossenschaften schreiben rote Zahlen – oder sind nah daran. Peter Burkhardt Edith Hollenstein Maren Meyer

Ein Kunde in der Migros-Filiale in Baden AG. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Beinahe in Steve-Jobs-Manier zelebrierte Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen vor ein paar Wochen die «grösste Produktinnovation der Firmengeschichte», die kompostierbaren Kaffeekugeln. Dabei hätte er in drei Jahren eine noch grössere Show aufziehen können: 100 Jahre Migros. Der Detailhandelsriese wurde nämlich 1925 in Zürich gegründet.