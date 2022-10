Ballerina wird Rugby-Spielerin – Dreck, Platzwunden und High Heels Sie wollte Balletttänzerin werden, heute spielt die Luzernerin Angie Stadelmann für die Schweizer Rugby-Nationalequipe – und fühlt sich mit ihren 84 Kilo Körpergewicht so attraktiv wie nie. Nadja Pastega

Rugby-Spielerin Angie Stadelmann: «Ich kann zwei Victoria-Secret-Models auf die Schultern heben und dazu Kniebeugen machen.» Foto: Samuel Schalch

Am Anfang ist dieser Traum. Er handelt von Angie aus Emmenbrücke LU auf der Bühne, im federleichten Ballettkleidchen und in Spitzenschuhen. Sie will Ballerina werden. Ihre Mutter findet Ballettunterricht nicht schlecht, vielleicht kann die Tochter dort ihre Feinmotorik entwickeln und trampelt dann nicht mehr durch die ganze Wohnung? Zu Hause hat Angie ein rosa Tutu im Schrank und eine Puppe mit Spitzenschuhen.