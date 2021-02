Schmierereien in Rafz – Drei 13-Jährige Sprayer ermittelt Die Jugendlichen verursachten einen Sachschaden von über 10’000 Franken. red

Die Kantonspolizei Zürich hat drei 13-jährige Schweizer ermittelt, die in der Gemeinde Rafz an verschiedenen Orten Schmierereien angebracht hatten. Die drei Jugendlichen besprayten am Donnerstagabend, 25. Februar, Gehwege, Treppen, Container, Tafeln und weitere Gegenstände mit Farben. Es meldeten sich rund 16 Geschädigte bei der Kantonspolizei Zürich. Der entstandene Sachschaden dürfte sich mutmasslich auf über zehntausend Franken belaufen. Die Jugendlichen wurden bei der Jugendanwaltschaft Unterland verzeigt.