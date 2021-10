Schüsslers digitale Lebenshilfe – Drei Apps für unkomplizierte Notizen So umfangreich wie nötig und so simpel wie möglich: Heisse Tipps für Nutzerinnen und Nutzer, denen die Notiz-App ihres Smartphones nicht ausreicht. Matthias Schüssler

Zugegeben, für die Gesprächsnotizen während eines Telefonats ist ein klassisches Notizbuch ungeschlagen. Foto: Shvets production (Pexels)

Das Smartphone hat viele Aufgaben. Eine davon ist, als Notizbuch zu dienen – denn wir alle, die wir kein fotografisches Gedächtnis besitzen, sind froh um Hilfe beim Festhalten unserer Ideen, Gedanken und Aufgaben.

Nun ist bei jedem Smartphone eine Notiz-App vorinstalliert. Doch die ist nicht unbedingt die beste Wahl, zumal es eine grosse Zahl an Alternativen gibt. Sie unterscheiden sich im Funktionsumfang, aber auch darin, wie einfach oder kompliziert sie zu nutzen sind. Die bekannten Apps wie Evernote oder Onenote von Microsoft bieten sehr viele Möglichkeiten, sind in der Anwendung aber oft träge. Darum ist es eine Herausforderung, genau jene App zu finden, die so umfangreich wie nötig, aber auch so simpel wie möglich ist.