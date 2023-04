Aufruhr an Schule Nürensdorf – Drei Beschwerden wegen Schulknatschs in Nürensdorf eingegangen An der Primarschule Ebnet ist weiter unklar, wieso es zur Kündigungswelle kam. Jetzt schaut die Aufsichtsbehörde genau hin und hat klärende Gespräche anberaumt. Christian Wüthrich

Auf dem Schulareal im Nürensdorfer Ebnet ist es aufgrund der Frühlingsferien momentan ruhig. Screenshot: Tele Top

Auf die Kündigungswelle an der Nürensdorfer Primarschule folgte eine Empörungswelle in der Öffentlichkeit. Zwölf Klassen werden im Ebnet unterrichtet. Ziemlich überraschend hatten Ende März neun Lehrpersonen dieser Schuleinheit schriftlich ihren Abgang per Ende des laufenden Schuljahres mitgeteilt.