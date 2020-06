Bürofläche erweitert – Drei Bürohäuser im Circle sind bereits vermietet Grosse Teile der Büroflächen im Circle sind bereits belegt. Im Haus am Südplatz wurden kürzlich die 25’0000 Quadratmeter Bürofläche vollständig vermietet. red

Dieses Jahr noch soll der Circle am Flughafen Zürich eröffnet werden. Foto: PD

Das globale biopharmazeutische Unternehmen MSD (Merck Sharp & Dohme AG) hat sich für seine geplante Expansion in der Schweiz bereits Ende letzten Jahres für 4300 Quadratmeter Bürofläche für den Circle am Flughafen Zürich entschieden. Zudem wurde der Circle gewählt, um Mitarbeitenden, Kunden und Partnern eine moderne, zukunftsorientierte Arbeitsumgebung zu bieten. Aufgrund der positiven Rückmeldungen und der grossen Nachfrage vonseiten der Mitarbeitenden hat sich MSD entschieden, die Fläche um 2800 Quadratmeter zu erweitern.

Wie die Flughafen Zürich AG mitteilt, ist somit die verfügbare Bürofläche von rund 25’000 Quadratmetern im Haus am Südplatz restlos vermietet. Neben MSD hätten sich in den letzten Monaten auch andere bestehende Mieter, darunter Inventx und Raiffeisen, für eine Flächenerweiterung im Circle entschieden. Im Circle sind damit noch rund 16’000 Quadratmeter Bürofläche verfügbar, darunter befinden sich Klein- und Grossflächen an zentraler Lage.