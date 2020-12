Strassenprojekt am Brüttisellerkreuz – Drei dreiarmige Verzweigungen mit drei Jahren Verspätung Die Verflüssigung des Verkehrs rund um den Autobahnanschluss Brüttisellen und Dietlikon kann beginnen. Ab März 2021 baut der Kanton für rund 20 Millionen Franken die Flamingokreuzung um. Christian Wüthrich

Die Brüttiseller Flamingokreuzung (Bildmitte, hinter Bäumen) wird neu angelegt. Auch die Ein- und Ausfahrt zur Autobahn (links unten) wird optimiert. Luftbild: Google Maps

Das Verwaltungsgericht hatte den Weg für neue Strassenumbauten schon 2017 freigemacht. Nun kann der Kanton in Brüttisellen bald loslegen mit seinem 20-Millionen-Projekt zur Verflüssigung des Verkehrs. An den Verzweigungen auf der Hauptstrasse unmittelbar am Autobahnknoten beim Brüttisellerkreuz kündigt sich in den nächsten 18 Monaten daher ein grösserer Umbau an. Im März sollen die Hauptarbeiten beginnen. Denn bei der Kreuzung Zürichstrasse/Stationsstrasse (auch bekannt als Flamingo-Kreuzung) kommt es mit der heutigen Verkehrsführung häufig zu Kapazitätsproblemen und Rückstaus. Geplant sind denn auch zusätzliche neue Fahrspuren und die Verlegung eines Strassenstücks.