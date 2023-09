Drei Festtage in Regensdorf – Das Watterfäscht startet mit Böllern und Ernst Stocker Mit fünf Böllerschüssen und zwei Ansprachen ist das Watterfäscht am Freitagabend eröffnet worden. Jetzt stehen zwei weitere Tage «weinzigartiges» Fest an. Andrea Meili

Regierungsrat Ernst Stocker und OK-Präsident Pascal Langmeier haben das Watterfäscht eröffnet. Foto: Christian Merz

Die Zeitrechnung in Watt funktioniert ein bisschen anders als in den meisten Dörfern. Während andere jedes Jahr ein Dorffest oder eine Chilbi veranstalten, feiert der Regensdorfer Ortsteil nur alle vier Jahre. «Das hat viele Vorteile», erklärt OK-Präsident Pascal Langmeier in seiner Eröffnungsrede. «Einer davon ist, dass ihr alle seit dem letzten Fest nur eine Jahreszeit älter geworden seid. Ihr seht fantastisch aus!»

Doch auch in Watt ist die Zeit während der vergangenen vier Jahre nicht komplett stehen geblieben. Zwar musste wegen des Vierjahresturnus kein Watterfäscht wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, doch das OK konnte die Sitzungen eine Weile lang per Videokonferenz abhalten. «Ihr könnt euch vorstellen, dass das Anstossen mit dem Weinglas zu schwerwiegenden Problemen geführt hat», witzelt Langmeier.

«Weinzigartiges» Dorffest

Dieser Wein prägt auch das diesjährige Watterfäscht. Begonnen mit den Dekorationen auf dem Festgelände und dem Motto «Weinzigartig» bis hin zum allgegenwärtigen Zuprosten mit dem lokalen Traubensaft.

Drei Tage lang herrscht nun Ausnahmezustand in Watt. Das Watterfäscht sei halt nicht irgendein Dorffest, sondern ein «weinzigartiges», lässt der OK-Präsident die Anwesenden wissen. Das Motto stehe für Watt, Engagement, Idylle, Nachhaltigkeit, Zuhause, Generationen, Attraktivität, Respekt, Tradition, Inspiration und das gesamte OK, dem Langmeier für das viele Herzblut dankt, das sie in die Organisation des Anlasses gesteckt hätten.

Nach einem «Proscht» des OK-Präsidenten zum Abschluss seiner Rede wurde das Fest durch fünf Böllerschüsse offiziell eröffnet. Danach übergab Langmeier das Wort an den Regierungsratspräsidenten Ernst Stocker.

Andrea Meili ist Redaktorin im Ressort Zürcher Unterland. Sie hat einen Kommunikationsabschluss der ZHAW und arbeitet seit 2020 im Journalismus. Mehr Infos

