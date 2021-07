Filmtage Eglisau – Drei Filme erleuchten den Kirchenhof Wie im letzten Jahr werden auch die diesjährigen Filmtage Eglisau im Hof der reformierten Kirche stattfinden. Ursula Fehr

Wie bereits im Vorjahr hat Organisator Christoph Hagedorn die Filmtage Eglisau Corona-konform in den Kirchenhof verlegt. Foto: Balz Murer

Bereits im Januar – noch mitten in der Corona-Zeit – musste sich Christoph Hagedorn entscheiden, ob wie letztes Jahr im kleineren Rahmen des Kirchenhofs oder wieder wie früher mit 300 Plätzen auf dem Kirchenplatz gespielt werden soll. Die drei Filme des kommenden Wochenendes werden nun jeweils 100 Gästen gezeigt, die an reservierten Tischen sitzen und sich vor dem ausgewählten Film am Buffet bedienen können.

Als Christoph Hagedorn vor 15 Jahren der Filmproduzentin Anne-Catherine Lang vom Neuen Kino Freienstein nach einem Nachtessen im Hirschen bei strömendem Regen von seinem Plan erzählte, an der Kirchenwand gegen den Rhein eine Leinwand zu spannen, um dort in den Sommerferien Filme zu zeigen, war sie sofort begeistert und half ihm anschliessend auch bei den Filmrechten und gab ihm nützliche Ratschläge. «Bald begann ich aber, mit meinem Team selbst zu experimentieren und setzte für einige zusätzliche Events noch den Donnerstagabend an.» Ob Steelband, Jazz-Bigband oder Rock-’n’-Roll-Abend beim zehnjährigen Jubiläum, es war immer eine zusätzliche Bereicherung zu den beliebten Filmtagen, die man mittlerweile weit herum kennt und schätzt.