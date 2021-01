Abfallgebühren in Hochfelden – Drei Jahre lang zu viel verrechnet – und keiner hats gemerkt Die Senkung der Grundgebühr für den Abfall war längst beschlossen. Doch Hochfelden verrechnete weiterhin zu viel. Nun ist der Fehler erkannt, aber noch nicht ganz korrigiert. Christian Wüthrich

Alle Haushalte sowie Unternehmungen müssen neben den Sackgebühren auch eine Grundgebühr für die Abfallbeseitigung in ihrer Gemeinde bezahlen. Archivbild: ZSZ

Die Angelegenheit sei vor allem «oberpeinlich», findet Helmut Merkle. Der Alt-Gemeinderat ärgert sich über die Gemeindeverwaltung und deren offenbar mangelhafte Qualitätskontrollen.

Über drei Jahren hinweg verschickte die Gemeinde Hochfelden nämlich allen Haushalten und Gewerbetreibenden unkorrekte Rechnungen mit zu hohen Abfallgrundgebühren. Statt 50 Franken, wie vom Gemeinderat einst beschlossen, wurden seit 2017 Jahr für Jahr 75 Franken verrechnet.

Fehler noch nicht ganz korrigiert

Was Merkle stutzig macht und nervt: Selbst die angekündigte Korrektur ist inkorrekt. Bis der Fehler intern aufflog – Anfang 2020 bei der Kontrolle der Jahresrechnung 2019 –, hatte die Gemeinde insgesamt 75 Franken zu viel für die Jahre 2017, 2018 und 2019 eingezogen. Aber lediglich 50 Franken davon wurden getilgt. Denn als der Irrtum auffiel, kündigte die Gemeinde an, einmalig auf die ganze Jahresgebühr von neu 50 Franken zu verzichten. Mehr stellte man bislang mit keinem Wort in Aussicht. Doch die Haushalte und Gewerbetreibenden hätten noch 25 Franken mehr zugute.