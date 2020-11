Tötungsdelikt in Suberg – Drei Jahre nach Tod der Eltern: Sohn vor Bieler Gericht Ein heute 27-jähriger Mann steht seit Montag in Biel vor Gericht, weil er vor drei Jahren seine Eltern umgebracht haben soll. Die Anklage lautet auf Mord.

Der Mann, der vor drei Jahren in Suberg seine Eltern getötet haben soll, steht vor Gericht. Video: Keystone-SDA

Die Tat ereignete sich im November 2017 in einem Einfamilienhaus im Seeländer Ort Suberg. Ein 65-jähriger Mann und seine 61-jährige Frau wurden erschlagen.

Weil am Tatort keine Einbruchspuren gefunden wurden, geriet rasch der Sohn des Paares ins Visier der Ermittler. Er hatte das Haus nach der Tat verlassen. Später in der Nacht kehrte er zurück und alarmierte die Polizei. Dabei gab er sich aber nicht als Täter zu erkennen. In der Untersuchungshaft gestand der Mann die Tat.

Er muss sich nun vor dem fünfköpfigen Regionalgericht Biel-Seeland verantworten. Das Urteil wird für Donnerstag erwartet.

Im beschaulichen Ort Suberg erschütterte der gewaltsame Tod eines Ehepaares im November 2017 die Bevölkerung. Nun steht der Sohn der beiden wegen Mordes vor Gericht. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

SDA/msc