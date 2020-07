Snack-Automat aufgebrochen – Drei Jugendliche in Dielsdorf verhaftet Die Kantonspolizei hat in der Nacht auf Mittwoch drei jugendliche, mutmassliche Diebe verhaftet. Kurz zuvor war ein Snack-Automat am Bahnhof Dielsdorf aufgebrochen worden.

Die Polizei hat in Dielsdorf drei jugendliche, mutmassliche Diebe verhaftet. Symbolbild/Kapo ZH

Die Polizei hatte um 4 Uhr die Meldung erhalten, dass sich Jugendliche am Automaten zu schaffen machten. Die ausgerückten Polizisten trafen in der Umgebung des Dielsdorfer Bahnhofs drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren an. Sie trugen diverse Waren auf sich, die vermutlich aus dem Automaten stammen.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurden die Jugendlichen festgenommen. Für weitere Ermittlungen und die Befragungen wurden sie in den regionalen Verkehrsstützpunkt gebracht.

( red )