Beim Tierrettungsdienst in Winkel – Drei junge Katzen samt Mutter ausgesetzt In einer Kartonschachtel deponierten Unbekannte eine Katzenfamilie in Winkel. Nun läuft eine Strafanzeige, dabei könnte man die Tiere gratis abgeben. Fabian Boller

Dieses sechs Wochen alte Jungtier überlebte. Foto: Tierrettungsdienst

Eine Angestellte der Stiftung Tierrettungsdienst in Winkel staunte nicht schlecht, als sie am Morgen vor dem Stiftungsgebäude eine Kartonschachtel mit der Aufschrift «Hilf uns» entdeckte. Als sie den Deckel öffnete, blickten ihr drei junge Katzen samt Mutter entgegen.

Eine erste Untersuchung vor Ort zeigte, dass sich zwei der drei Jungtiere in einem sehr kritischen Gesundheitszustand befanden, sodass die Katzenfamilie sofort zum Tierarzt transportiert wurde. «Die Tiere litten alle an Katzenschnupfen», erklärt Mediensprecherin Nina Taddei. Zwei der Jungen waren bereits derart verwahrlost, dass ihnen nicht mehr geholfen werden konnte. Sie wurden vom Tierarzt eingeschläfert. Eine Operation der stark erkrankten Augen wäre bei diesem Gesundheitszustand und in diesem jungen Alter nicht möglich gewesen.