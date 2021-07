Wilde Verfolgungsjagd an der Grenze – Drei junge Männer flüchten in Eglisau mit dem Auto vor der Polizei In der Nacht auf Samstag entzieht sich ein Fahrzeug einer deutschen Polizeikontrolle und fährt in die Schweiz. Schliesslich werden die 17 und 18-jährigen Männer gefasst.

In einem Industriegebiet im deutschen Hohentengen fasst die Polizei den flüchtenden Lenker. Foto: Marc Dahinden

Am Freitagabend kurz nach 22.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass sich ein Lenker eines Personenwagens in Lauchringen in Deutschland einer Polizeikontrolle entzogen habe und sich jetzt auf Schweizer Gebiet befinde. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Zürich, der Stadtpolizei Bülach sowie der Eidgenössischen Zollverwaltung beteiligten sich an der Fahndung nach dem geflüchteten Fahrzeug.

Das Auto fiel den Einsatzkräften daraufhin in Eglisau auf, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der flüchtende Lenker setzte seine Fahrt fort und missachtete mehrfach die Aufforderung anzuhalten. In der Schweiz beging er zudem mehrere Strassenverkehrsdelikte. Er war zu schnell unterwegs und missachtete Verkehrsvorschriften. In einem Industriegebiet im deutschen Hohentengen verliessen die drei Insassen schliesslich das Auto und flüchteten zu Fuss. Die drei 17 und 18-jährigen Männer konnten kurz darauf durch Polizisten der Kantonspolizei Zürich sowie durch deutsche Polizisten verhaftet werden.

tiw

