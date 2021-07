Sturm in Wallisellen und Rümlang – Drei Lagerhallen an der Flughofstrasse eingestürzt Das Unwetter brach mitten in der Nacht los und hat das südliche Unterland hart getroffen. Alexander Lanner

Eine der drei Lagerhallen in Rümlang, die den starken Winden nicht standhielt. Foto: Francisco Carrascosa

Von Süd nach Nord wütete in der Nacht auf Dienstag eine verheerende Gewitterzelle durch den Kanton und hinterliess eine Schneise der Zerstörung. Wie der Gemeinderat von Rümlang am Dienstag mitteilte, sind an der Ifangstrasse zwei grossstämmige Laubbäume auf die Dächer der umliegenden Wohnhäuser gekracht und haben dort massiven Schaden angerichtet. Zudem sind an der Flughofstrasse gleich drei Lagergebäude eingestürzt. Zu Personenschäden ist es dabei nicht gekommen. Besonderes Glück hatte auch der Chauffeur eines Lastwagens. Das Fahrzeug wurde von einer Windböe derart heftig erwischt, dass es während der Fahrt umgekippt ist. Der Fahrer blieb dabei unversehrt.