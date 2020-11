Gerade mal 17 und 18 Jahre alt – Drei mögliche Autoknacker in Rümlang verhaftet Die Kantonspolizei hat am Donnerstagmorgen in Rümlang drei mutmassliche Fahrzeugeinbrecher verhaftet. Die Männer stehen unter Verdacht, für diverse Delikte in der Region verantwortlich zu sein.

Die Polizei hat drei junge Männer verhaftet, die womöglich über ein dutzend Autos geknackt haben. Keystone

Die Kantonspolizei Zürich registrierte in jüngster Zeit in Rümlang und Umgebung diverse Fahrzeugeinbrüche, Diebstähle aus Fahrzeugen und Missbräuche von Bankkarten. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurden am frühen Donnerstagmorgen drei junge Männer im Alter von 17 bis 18 Jahren kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten die Polizisten Hinweise auf begangene Fahrzeugeinbrüche feststellen. wie es in einer Mitteilung heisst. Die drei jungen Männer wurden festgenommen und zur Befragung auf einen Polizeiposten gebracht.

Weitere Verbrechen möglich

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen stehen die beiden Schweizer und der nordmazedonische Staatsangehörige in rund sechs Fällen unter Verdacht Bankkarten und anderes Deliktsgut aus Fahrzeugen gestohlen und die Karten anschliessend missbräuchlich verwendet zu haben. Zudem prüfe die Polizei in mindestens einem Dutzend weiteren Fällen, ob die drei Männer als Täter in Frage kommen, heisst es weiter.

Die Festgenommenen wurden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland respektive der Jugendanwaltschaft Unterland zugeführt.

mcp