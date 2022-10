Bezirksgericht Bülach – Drei Monate Gefängnis für Brillenklau und Hausfriedensbruch im Glatt Ein 72-jähriger Serbe besucht elfmal das Glattzentrum, obschon er da Hausverbot hat – und klaut zudem eine Sonnenbrille. Jetzt hat ihn das Bezirksgericht Bülach verurteilt. Florian Schaer

Elfmal besuchte der Beschuldigte das Glatt in Wallisellen – trotz Hausverbots. Foto: Keystone

Insgesamt elfmal ist ein serbischer Senior im Sommer 2021 erwischt worden, wie er verbotenerweise das Glattzentrum besucht hat. 2015 hatte der in einer Alterswohnsiedlung am Zürichsee wohnhafte 72-Jährige ein unbefristetes Hausverbot für das Einkaufszentrum erhalten. Am Abend des 30. Juni 2021 hat er zudem eine Gucci-Sonnbrille entwendet, deren Kaufpreis die Polizei später mit 425 Franken angegeben hat.