Stadt Zürich – Drei mutmassliche Telefonbetrüger verhaftet Die Kantonspolizei hat am Freitag drei Männer verhaftet, die sich einer 65-Jährigen Frau gegenüber als Sicherheitsdienst einer Grossbank ausgaben.

Immer wieder versuchen Kriminelle, leichtgläubigen Opfer mittels Telefonbetrug Bargeld und Wertgegenstände abzunehmen. Foto: Pixabay

Die Kantonspolizei hat am Freitagnachmittag in Zürich drei mutmassliche Telefonbetrüger beim Abholen der Beute verhaftet. Gemäss Mitteilung ist die Polizei dank einer 65-Jährigen Frau auf die drei Männer aufmerksam geworden.

Die Frau teilte bei einer Präventionsansprache durch Spezialisten der Kantonspolizei mit, dass sie am 15. November von einem angeblichen Sicherheitsdienst einer Grossbank telefonisch kontaktiert worden sei. In der Folge habe sie mehrere tausend Franken an einen Abholer übergeben. Die 65-Jährige erstattete eine Anzeige wegen Betruges.

Kurz darauf wurde die Dame erneut telefonisch vom angeblichen Sicherheitsdienst kontaktiert. Sie wurde angewiesen Goldbarren mit einem Gesamtgewicht von einem Kilogramm bereitzustellen und abholen zu lassen. Bei der überwachten Übergabe am Freitagnachmittag in Zürich verhafteten Fahnder den mutmasslichen Betrüger. Anschliessend kontrollierten sie das Fahrzeug, mit dem er an der Tatort gefahren worden war und verhafteten dabei zwei weitere Personen.

Bei den Festgenommenen handelt es um drei Männer im Alter zwischen 21 und 31 Jahren aus der Türkei, Marokko und der Schweiz mit Wohnsitz im Kanton Zürich. Weitere Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, werden zeigen, ob das Trio noch für weitere Taten in Frage kommt.

zim

