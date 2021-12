Sommerflugplan ab Kloten – Drei neue Europaziele und mehr Amerikaflüge von Edelweiss Der Schweizer Ferienflieger Edelweiss Air plant optimistisch und will trotz ständig wechselnden Corona-Vorschriften wieder mehr vom Flughafen Zürich abheben. Renato Cecchet

Die Schweizer Fluggesellschaft Edelweiss Air will ihr Angebot auch während der Covid-Krise steigern. Foto: Edelweiss

«Im Moment fliegen wir nicht geradeaus, sondern befinden uns auf einer Achterbahnfahrt», fasste Bernd Bauer, CEO der Edelweiss Air, die aktuelle Lage zusammen, in der sich die Fluggesellschaften befinden. Seit Beginn der Covid-Pandemie müsste sich auch Edelweiss immer neuen Situationen anpassen. Eigentlich sei die Airline 2020 flott gestartet, bevor die erste harte Landung durch den Lockdown gekommen sei. Der Restart sei dann wegen Quarantänevorschriften im In- und Ausland wieder ausgebremst worden. «Zurzeit ändert sich die Lage von Tag zu Tag in Form von Reisebeschränkungen oder der Kontrolle von notwendigen Test, die die Kundschaft bei der Rückkehr bei sich haben müssen. Solchen Herausforderungen müssen wir uns stellen», meinte Bauer an einer Medienkonferenz im Flughafen Zürich.