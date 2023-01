25 Wohnungen geplant – Drei neue Mehrfamilienhäuser für die Kernzone von Winkel Grosse Pläne für den Winkler Ortsteil Seeb. Nach einem Abbruch, einem Umbau und einem Neubau sind dort 25 Wohnungen und eine Tiefgarage mit Autolift geplant. Daniela Schenker

Die geplante Überbauung. Ganz links das Projekt von Arnold Meier, die beiden anderen Häuser möchte die Bülacher Oskar Meier AG realisieren. Visualisierung: PD

Das Ensemble von landwirtschaftlichen Gebäuden an der alten Landstrasse im Winkler Ortsteil Seeb ist ziemlich in die Jahre gekommen. Die teilweise verlotterten Gebäude wollen nicht mehr recht ins gepflegte Erscheinungsbild der prosperierenden und steuergünstigen Gemeinde passen, in der allenthalben moderne Wohnbauten entstehen. Doch nun verraten zahlreiche Baugespanne unweit der Durchfahrtsachse Zürichstrasse, dass auch hier Neues entstehen soll.