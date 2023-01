Dritte ZSC-Nullnummer in Serie – Drei neue Spieler, aber keine Punkte Die Zürcher führen in Zug lange, reisen aber nach einer 2:3-Niederlage mit leeren Händen aus der Zentralschweiz ab. Marco Keller

Voller Einsatz wie immer zwischen diesen Teams: ZSC-Stürmer Chris Baltisberger nimmt Leonardo Genoni die Sicht. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Noch einmal werfen die ZSC Lions alles nach vorne, sie ersetzeen auch Goalie Simon Hrubec durch einen sechsten Feldspieler. Mit aller Vehemenz sucheen sie den Ausgleich und ein Distanzschuss von Alexandre Texier schrammt knapp am Tor vorbei, wenig später trifft Denis Hollenstein den Puck in aussichtsreicher Position nicht. 20 Sekunden vor Schluss beendet der ex-Zuger Garrett Roe die Zürcher Bemühungen mit einem Stockschlag.



Das Schlussdrittel, es bot vieles von dem, was die Z-Duelle zu einer der attraktivsten Affichen im Schweizer Eishockey macht. Die Wende vom 1:2 zum 3:2 durch Jan Kovar und Grégory Hofmann schmeichelte de Zugern trotz eines optischen Übergewichts. Die Zürcher hatten ihre wenigen Chancen lange gut genützt, führten während mehr als der Hälfte der Partie und hatten sowohl durch Simon Bodenmann (48.) als auch durch Hollenstein (52.) exzellente Möglichkeiten zu weiteren Treffern.



Mark Crawford hatte vor knapp sieben Jahren das letzte Mal mit den Zürchern in Zug gastiert, und es war eine gefühlt andere Hockeywelt gewesen. An jenem 22. Januar 2016 waren die Lions als Favoriten in die Zentralschweiz gereist, wie praktisch immer in jener Zeit - auch nach dem 5:4 für Zug deutete noch nicht allzu viel damals auf den Aufschwung hin, den der EVZ in den nächsten Jahren erleben und der aus ihm die Schweizer Vorzeigeorganisation machen sollte.

Die Verstärkungen von den GCK Lions

Dass sich der kanadische Trainer nicht viel aus vergangenen Meriten macht, ist hinlänglich bekannt. Hätte es eines Beweises bedurft, dass sich daran in den letzten Jahren nichts geändert hat, hätte diesen ein Blick aufs Matchblatt erbracht. Dort fehlte Topskorer Lucas Wallmark krankheitsbedingt, zusammen mit Sven Andrighetto und Justin Azevedo waren damit drei bewährte Offensivkräfte abwesend. Crawfords Gegenmassnahme: Die Saisonpremiere für Jarno Kärki, Rihards Melnalksnis und Nauris Sejejs - das Trio spielt normalerweise bei den GCK Lions und hat kumuliert in dieser Spielzeit dort 67 Skorerpunkte erzielt.

Die 3 Infos einblenden Rihards Melnalksnis

Der Stürmer mit der Nummer 66 machte bei seinem Debüt im Fanionteam beste Eigenwerbung. Spielt er so weiter, wird man sich diesen «Zungenbrecher-Namen» immer besser merken müssen. Peter Cehlarik

Noch 2021 war er der Topstürmer der WM, bisher konnte aber der Slowake in Zug die Erwartungen nicht erfüllen. Sein Anschlusstreffer zum 1:2 war erst sein sechstes Saisontor. Simon Hrubec

Bei seiner Rückkehr war der Tscheche der gewohnt sichere Rückhalt. Nach Spielende wurde die Nummer 11 zum besten Spieler der ZSC Lions gekürt.



Die Blutauffrischung trug früh Früchte: Schon in der 3. Minute vollendete Chris Baltisberger eine sehenswerte Kombination zum 0:1, welche Zugs Samuel Kreis mit einem massiven Fehler erst ermöglicht hatte. Auch der zweite Treffer entsprang einer Zuger Unachtsamkeit: Topskorer Grégory Hofmann leistete sich hinter dem eigenen Tor ein Foul und Denis Hollenstein war in Überzahl zur Stelle, um einen Rebound von Leonardo Genoni auszunützen. Jarno Kärki, der ehemalige Captain des finnischen Topligisten Pori, liess sich den ersten Assist in der höchsten Schweizer Spielklasse seit seiner Rückkehr notieren. 2018/19 hatte er16 Spiele für Biel bestritten.



Für Zug waren es die Gegentreffer Nummer 109 und 110 in dieser Qualifikation, ein erschreckender Wert. In der abgelaufenen Regular Season hatten die Zuger total 127 Minustore einstecken müssen - nach 52 Runden. Zu den Defensivproblemen gesellte sich zuletzt offensive Ungefährlichkeit. Das 1:2 durch Peter Cehlarik, in doppelter nummerischer Überzahl erzielt, war das erste Erfolgserlebnis nach 99:21 Minuten. Besonders die zweite Strafe, wegen zu vielen Spielern auf dem Eis war allerdings auch sehr streng gepfiffen.



Lange können sich die Zürcher nicht über die dritte Nullnummer in Serie grämen, schon heute empfangen sie Leader Genf-Servette. Zug gastiert derweil in Biel - die Hauptprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions Hockey League gegen Tappara Tampere, in dem der Schweizer Meister ein 0:2-Defizit korrigieren muss.

Telegramm Infos einblenden Zug – ZSC Lions 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) 7200 Zuschauer. – Tore: 3. Chris Baltisberger (Sigrist, Bachofner) 0:1. 26. Hollenstein (Kärki/Ausschluss Hofmann) 0:2. 36. Cehlarik (Kovar/Ausschlüsse Sigrist, Sopa) 1:2. 45. Kovar (Kreis) 2:2. 48. Hofmann (Almqvist/Ausschluss Phil Baltisberger) 3:2. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug, 5-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Lehtonen; Kukan, Phil Baltisberger; Trutmann, Geering; Sejejs; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Kärki, Roe, Texier; Sopa, Schäppi, Riedi; Chris Baltisberger, Sigrist, Bachofner; Melnalksnis.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Andrighetto, Azevedo, Marti (alle verletzt), Wallmark (krank), Guebey (überzählig). ZSC von 58:48 bis 59:26 ohne Goalie. 60. Timeout ZSC Lions.

