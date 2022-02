Wahlen Hochfelden – Drei Neue und vier Bisherige wollen einen der fünf Sitze im Gemeinderat In Hochfelden kommt es am 27. März zu einer Kampfwahl. Auch das Präsidium muss neu besetzt werden. Der «Zürcher Unterländer» stellt die Kandidierenden vor. Flavio Zwahlen , Francisco Carrascosa (Foto)

Die Plätze im Hochfelder Gemeinderat sind begehrt. Wer die Wahl in die Exekutive schafft, dürfte danach öfter im Sitzungszimmer des Gemeindehauses anzutreffen sein. Foto: Francisco Carrascosa

Sieben Kandidierende wollen am 27. März in den Hochfelder Gemeinderat gewählt werden. Weil es in der Exekutive nur fünf Plätze gibt, wird es zu einer Kampfwahl kommen. Bis auf Frank Dahmke (Forum offenes Hochfelden) sind alle Kandidatinnen und Kandidaten parteilos.