Gemeindewahlen 2022 – Drei Neue wollen in den Gemeinderat von Neerach Nur noch vier amtierende Mitglieder kandidieren für den Neeracher Gemeinderat. Drei neue Kandidaten sorgen aber dennoch für eine Kampfwahl. Astrit Abazi

Die Kandidierenden für den Gemeinderat: Martin Engelhard (von links), Markus Zink, Sally Albrecht, Philipp Jucker, Willy Breiter, Jan Vollenweider und Christoph Iten. Foto: Astrit Abazi

Kurz und bündig verlief am Mittwoch die Vorstellungsrunde für die Erneuerungswahlen in Neerach. Beim Gemeinderat wird es zur Kampfwahl kommen: Von den amtierenden Mitgliedern treten vier von fünf wieder an. Einzig Karl-Heinz Meyer verzichtet auf eine weitere Kandidatur, weil er in den Kantonsrat gewählt wurde. Die restlichen vier Mitglieder und drei neue Anwärter auf einen Sitz im Gemeinderat hatten jeweils drei Minuten, um sich der Bevölkerung vorzustellen. Auf eine Fragerunde wurde verzichtet.