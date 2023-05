Seenot vor Spanien – Drei Orcas versenken Segelschiff eines Zürchers Werner Schaufelberger aus Rüti sollte ein Segelboot von den Kanaren auf die Balearen überführen. Der erfahrene Segler erzählt, wie Wale ein Loch in das Schiff schlugen. Annette Saloma

Werner Schaufelberger nach dem Orca-Angriff auf dem Boot der Küstenwache. Foto: PD

Es ist das Schlimmste, das Werner Schaufelberger in seiner ganzen Segelkarriere je passiert ist. Er steuerte eine Jacht vor der Küste Spaniens, als das Schiff in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von drei Orcas angegriffen wird. Die Schwertwale attackierten das Schiff so lange, bis das Ruder brach und Wasser ins Boot eindrang. Die Crew musste von der Küstenwache evakuiert werden. Beim Versuch, das Schiff durch Abschleppen zu retten, sank es.