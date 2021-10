Raub in Oberengstringen – Maskierte Männer überfallen Familie und fesseln drei Personen Drei unbekannte Männer sind am Mittwochmorgen in ein Wohnhaus in Oberengstringen eingedrungen. Eine 71-Jähriger wurde dabei verletzt. David Sarasin

Um 6 Uhr läuteten die Räuber und überfielen die Bewohner eines Wohnhauses in Oberengstringen. Foto: BRK News

Am frühen Mittwochmorgen kam es in Oberengstringen zu einem Überfall in einem Wohnhaus. Drei unbekannte maskierte Männer läuteten gegen 6 Uhr an der Haustüre eines Reiheneinfamilienhauses an der Zürichstrasse. Dies meldete die Kantonspolizei am Mittwochmorgen.

Als die Türe geöffnet wurde, drangen sie in das Haus ein, überwältigten einen 71-jährigen Bewohner und fesselten zudem drei Personen. Eine schwerkranke Person, die ebenfalls in dem Haus lebt, wurde verschont. Danach durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten.

71-Jähriger im Spital

Mit einer Beute in noch unbekannter Höhe verliessen sie das Haus und flüchteten in Richtung Unterengstringen. Der 71-jährige Bewohner wurde beim Überfall verletzt und musste von einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden.

Im Wohnquartier an der Hauptstrasse in Oberengstringen war das Forensische Institut im Einsatz. Ebenso die Kantonspolizei Zürich, ein Rettungswagen vom Spital Limmattal sowie die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die zum Überfall, insbesondere zu drei dunkel gekleideten und maskierten Männern, die in Richtung Bushaltestelle Lanzrain gerannt sind, Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Kantonspolizei Zürich zu melden.

