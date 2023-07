45' Pause

Und das wars für den Moment.

Es war lange eine zähe Angelegenheit und es dauerte eine Weile, bis die Schweiz in diese Partie fand. Nach gut 25 Minuten aber häuften sich die Chancen, einmal vergab Crnogorcevic aus wenigen Metern, auch Reuteler hatte Möglichkeiten.

Schliesslich war es Sow, die mit beherztem Einsatz einen Penalty herausholte, den Bachmann souverän verwandelte. So geht die Schweiz in Dunedin in Führung gegen einen Gegner, der aufsässig ist und tief steht. Einfach wird das nicht in der zweiten Halbzeit, aber die Basis ist schon einmal geschaffen.