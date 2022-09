Unfallstatistik – Drei schwere Unfälle in der Region innert 24 Stunden In Bassersdorf, Eglisau und Buchs forderten Unfälle in kurzer Zeit zwei Tote und drei Verletzte. Zwei Verkehrstote verzeichnet der ganze Kanton sonst im ganzen Monat. Florian Schaer

Der Lenker dieses Wagens hatte bei Eglisau keine Chance. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Foto: PD

Es waren düstere Tage im Strassenverkehr des Unterlands: Am Mittwochabend fuhr ein 35-Jähriger bei Bassersdorf mit dem Auto falsch in den Kreisel und kollidierte mit dem Auto einer 31-Jährigen. Beide Lenker wurden verletzt. Am Donnerstagmorgen geriet ein 49-Jähriger auf der Hauptstrasse bei Eglisau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Lastwagen. Er verstarb an der Unfallstelle, der LKW-Lenker wurde verletzt. Gleichentags am Nachmittag kollidierte in Buchs ein Personenwagen mit einem 76-jährigen Fussgänger – dieser verstarb wenig später im Spital.