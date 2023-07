Polizeieinsatz im Aargau – Drei tote Personen in Garage von Uerkheim entdeckt In der Gemeinde im Bezirk Zofingen läuft ein Polizeieinsatz. Zur Todesursache können die Ermittler noch keine Angaben machen. UPDATE FOLGT



Drei Tote in einer Garage: Die Kantonspolizei Aargau ist vor Ort und hat die Ermittlungen begonnen. Foto: Ennio Leanza (Keystone/Symbolbild)

Die Aargauer Kantonspolizei hat am Donnerstag in einer Garage in Uerkheim drei tote Personen aufgefunden. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Nachrichtenportals «20 Minuten».

Über die Todesursache und die Umstände, die zur Auffindung der Toten geführt haben, konnte der Polizeisprecher noch nichts sagen. Nur so viel: Eine Fahndung sei nicht ausgelöst worden.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.