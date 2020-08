Leichtathletik: Dreimal Gold – Drei Unterländer im Höhenflug Von den Schweizer Meisterschaften der unter 20- und unter 23-Jährigen Frauenfeld haben Sales Inglin, Nahom Yirga und Selina Fehler gleich drei Titel für das Zürcher Unterland mitgebracht. Es blieben nicht die einzigen Medaillen für die Region. Jörg Greb

Der Bassersdorfer Nahom Yirga springt nach seiner Verletzung noch verhalten über die Hürden. Zur Goldmedaille über 400 Meter bei den unter 20-Jährigen reicht es ihm trotzdem. Foto: Ulf Schiller (athletix.ch)

Über 400 Meter Hürden haben mit Sales Inglin bei den unter 23-Jährigen (U-23) und Nahom Yirga (U-20) gleich zwei Unterländer die Goldmedaille gewonnen. Die technisch anspruchsvolle Disziplin meisterte der Ältere der Beiden freilich schneller. Inglin, der in dieser Woche seinen 21. Geburtstag feiern wird, setzte sich in starken 51,52 Sekunden souverän durch. Damit glückte ihm seine zweitbeste Zeit der Saison über diese Distanz. Seine persönliche Bestmarke von 50,96 Sekunden blieb indes ausser Reichweite. «An Meisterschaften geht es ja primär um den Titel, aber dieses Rennen hat sich sich wirklich toll angefühlt», kommentierte der Glattbrugger. Der junge Athlet, der für den LC Zürich startet, konnte sich vorzüglich auf die Herausforderung einstellen. «Jetzt blicke ich voller Freude auf die Schweizer Meisterschaft der Elite», fügte er an. Diese kommt am Wochenende vom 11./12. September in Basel zur Austragung. «Dort will ich sicher aufs Podest kommen», kündigte er selbstbewusst an.