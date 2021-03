Nach Flucht vor Polizei – Drei Verletzte nach Unfall auf A1 in Effretikon Ein 20-Jähriger versuchte, vor der Polizei zu flüchten, und raste mit seinem Auto mit 200 km/h auf der Autobahn A1 von Winterthur in Richtung Zürich. In Effretikon verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Bei der Autobahnausfahrt Effretikon prallte ein 20-jähriger Autofahrer frontal in die Leitplanke. Foto: PD, Kapo ZH

Nach einem Fluchtversuch vor einer Polizeipatrouille sind am Montagabend in Effretikon in der Autobahnausfahrt bei einem Selbstunfall der Fahrer und die beiden Mitfahrer verletzt worden.

Kurz nach 20.30 Uhr überholte der 20-jährige Schweizer auf der Autobahn A1 bei Winterthur einen Dienstwagen der Kantonspolizei Zürich mit massiv überhöhter Geschwindigkeit, teilt die Polizei mit. Die Polizisten schalteten sofort die Warnanlagen ihres Fahrzeugs ein und folgten dem Wagen. Dieser setzte seine Fahrt mit über 200 km/h in Richtung Zürich fort. Dabei missachtete er diverse Vorschriften und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer, heisst es in der Mitteilung weiter. Als er via Ausfahrt Effretikon die Autobahn verlassen wollte, verfehlte er die Rechtskurve und prallte mit seinem Auto frontal gegen die Leitplanke.

Lenker wurde verhaftet

Beim Unfall wurden der 20-jährige Lenker sowie seine gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Sie konnten das Spital bereits wieder verlassen. Der 30-jährige Mitfahrer trug unbekannte Verletzungen davon. Er befindet sich derzeit noch in Spitalpflege. Der Lenker wurde verhaftet und nach seiner Entlassung aus dem Spital der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.

far