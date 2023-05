Suchaktion in Berner und Walliser Bergen – Drei vermisste Alpinisten in Blatten tot aufgefunden Zwei Männer und eine Frau sind seit Freitag vermisst worden. Zwei Tage später sind die drei Personen unterhalb des Jegigletschers im Kanton Wallis leblos entdeckt worden.

Auch die Rega und die Air Glaciers haben sich an der Suchaktion in den Berner und Walliser Alpen beteiligt. Foto: Valentin Flauraud (Keystone/Symbolbild)

Am Sonntagmorgen wurden zwei vermisste Bergsteiger und eine Alpinistin in Blatten im Kanton Wallis tot aufgefunden. Sie galten seit Freitag als vermisst. Am Samstag wurde eine Suchaktion eingeleitet, wie die Berner Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis am Montag mitteilten.

Die drei Personen, eine Frau und zwei Männer, hatten sich gemäss Mitteilung am Donnerstag in die Schmadrihütte oberhalb von Stechelberg BE (Gemeinde Lauterbrunnen) begeben. Am Tag darauf beabsichtigten sie, das Grosshorn zu besteigen.

Ab diesem Tag konnte kein Kontakt mehr zu ihnen hergestellt werden, und die Berner Kantonspolizei sei am Freitag gegen 16.50 Uhr alarmiert worden, hiess es. Eine Suchaktion sei eingeleitet worden.

Vermutlich ein Lawinenunglück

Mitarbeitende der Alpinen Rettung Schweiz sowie Gebirgsspezialisten und Polizistinnen und Polizisten hätten mehrere Suchflüge mit Helikoptern von Air-Glaciers und der Rega durchgeführt. Die Vermissten seien auf der anderen Seite des Berges gefunden worden. Sie konnten nur noch tot geborgen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei nicht auszuschliessen, dass die drei Personen bei einem

Lawinenniedergang ums Leben gekommen seien, heisst es im Communiqué. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 32-jährigen und einen 40-jährigen Niederländer sowie eine 30-jährige Niederländerin, die im Kanton Bern wohnhaft waren, wie die Polizei weiter schrieb.

