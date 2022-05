Eishockey: Ein Trio für Kloten – Drei vielversprechende Neue verstärken den EHC Kloten Seit die Rückkehr in die National League Tatsache wurde, sind fast drei Wochen vergangen. Nun hat der Verein erstmals über Neuverpflichtungen informiert. Es sind gleich deren Drei. red./pew

Aus hartnäckigen Kontrahenten werden Teamkollegen: Der bisherige Thurgau-Stürmer Jonathan Ang im Zweikampf mit seinem künftigen Mitspieler, Klotens Captain Steve Kellenberger während der Playoff-Halbfinalpartie vom 5. April. Foto: Leo Wyden

Der bekannteste Name aus dem Trio der Neuen ist jener des Kanadiers Jonathan Ang. Über seinen Wechsel vom bisherigen Ligakonkurrenten und zähen Playoff-Halbfinal-Gegner HC Thurgau nach Kloten war in Insiderkreisen bereits vor Wochen spekuliert worden – nun ist er offiziell. Der kanadische Stürmer mit malaysischen Wurzeln spielte mehrere Saisons in der Ontario Hockey League (OHL) für die Peterborough Petes sowie für Sarnia Sting. In der Saison 2017/18 wurde er ins Allstar-Team der Liga gewählt. 2016 wurde der 24-jährige Stürmer in der vierten Runde des NHL-Drafts von den Florida Panthers gezogen.

Nach zwei Spielzeiten in der zweithöchsten nordamerikanischen Liga, der AHL, wagte er gegen Ende der Saison 2020/21 den Sprung über den grossen Teich von den Springfield Thunderbirds zum HC Thurgau. Danach blieb er in Weinfelden und erzielte in seiner ersten kompletten Spielzeit in der Schweiz bis zum Playoff-Aus gegen Kloten in 59 Spielen insgesamt 87 Skorerpunkte.

Ein Champion-Verteidiger aus Schweden

Klotens Verteidigung erhält eine hochkarätige Verstärkung. Der 26-jährige Schwede Lucas Ekestahl-Jonsson wechselt vom aktuellen Champions Hockey League-Sieger Rögle BK aus der höchsten Liga seines Landes in die Flughafenstadt. Mit 46 Punkten aus 65 Spielen zeichnete sich der Verteidiger in seiner zweiten Saison im Rögle-Dress durch gute Skorer-Qualitäten aus.

Hier hat er das Nachsehen gegen Ambri-Piottas Fabio Hofer: Lukas Ekestahl Jonsson (links), damals noch im Dress des grossen BK Färjestad, im Champions-Hockey-League-Gastspiel in der alten Valascia im September 2019. Archivfoto: Samuel Golay (Keystone/TI-Press)

Vor seinem Wechsel zu den Südschweden, mit denen er 2021 im Playoff-Final der Svenska Hockeyligan (SHL) stand, absolvierte er eine Saison im Team des Spitzenclubs Färjestad, dem er sich nach einem zweijährigen Abstecher nach Finnland angeschlossen hatte. In der Saison 2012/13 gehörte Ekestahl-Jonsson der U-17-Equipe seines Landes an und brachte es auf neun Einsätze mit der Nachwuchs-Auswahl.

Ein französischer Internationaler für den Sturm

Jordann Bougro schliesslich stösst vom HC Fribourg-Gottéron zum Aufsteiger Kloten. Der 24-jährige Franzose mit Schweizer Lizenz wurde in Lausanne und Zug ausgebildet und kann sowohl als Center, als auch als Flügel eingesetzt werden. In den zwei Freiburger Jahren, seinen ersten beiden kompletten National-League-Saisons, kam der französische Internationale auf insgesamt 109 Einsätze und 11 Skorerpunkte. Frankreichs A-Equipe gehört er ebenfalls seit der Spielzeit 2020/21 an. Ihr Trikot trug er bereits 14 Mal.

Der National-League-erprobte Stürmer: Jordann Bougro (links) kämpft hier für Fribourg-Gottéron mit Luganos Loic Vedova im Dezember 2021 um den Puck. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Gemäss der Medienmitteilung des Vereins haben alle drei Neuen einen Vertrag für die nächsten zwei Saisons mit dem EHC Kloten unterschrieben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.