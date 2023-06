Gemeinde Bachenbülach – Drei Vorschläge für Ersatzwahl in Schulpflege Die definitiven Vorschläge für die Ersatzwahl eines Mitglieds der Schulpflege liegen vor. Die Urnenwahl findet am 22. Oktober statt. Thomas Mathis

In Bachenbülach ist nach dem Rücktritt der Schulpflegerin Renata Berni, die neu als Co-Schulleiterin in Bachenbülach tätig ist, eine Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 nötig. Wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte, liegen nun die definitiven Wahlvorschläge vor. Es sind das Patrik Denzler, Robert Markus Honegger und Alban Nevzati. Mit Nevzati ist nach Publikation der provisorischen Wahlvorschläge Anfang Juni ein dritter Vorschlag hinzugekommen. Da die Voraussetzungen für eine stille Wahl nicht erfüllt sind, ordnet der Gemeinderat eine Urnenwahl an. Der erste Wahlgang findet am 22. Oktober statt.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat sein Publizistikstudium an der Universität Zürich mit einem Master of Arts abgeschlossen und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

